GAVORRANO – Gavorrano ringrazia Erminio Sinni. L’amministrazione comunale ha affissato in tutto il paese dei grandi manifesti con scritto in lettere cubitali “Grazie Erminio”.

L’omaggio è dedicato al vincitore di The Voice Senior, il cantautore Erminio Sinni, nato e cresciuto a Bagno di Gavorrano da una famiglia di minatori. Durante le varie puntate della trasmissione aveva spesso fatto riferimento alle sue origini, il paese dove ha trascorso la sua infanzia e dove torna spesso nonostante da decenni si sia trasferito a Roma.

di 5 Galleria fotografica Manifesti di ringraziamento Erminio Sinni









Un gesto, quello dei manifesti, apprezzato anche dai cittadini che durante la finale del programma lo scorso 20 dicembre avevano partecipato al televoto. Dalla Maremma si era alzata una vera e propria ondata di supporto per il cantautore “di casa”. Erminio ha vinto il talent condotto da Antonella Clerici con l’interpretazione del brano “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante.

Un’esibizione che ha davvero lasciato senza fiato sia la giuria che gli telespettatori. La vittoria è, infatti, arrivata grazie al televoto, che ha incoronato Erminio come primo vincitore del nuovo talent in format over 60, con il 53 per cento dei voti.