Consorzio bonifica a lavoro per la sicurezza della Maremma

GROSSETO – E’ stato e continua ad essere un periodo intenso per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Le piogge che cadono copiose sul reticolo gestito da Cb6 portano le squadre a monitorare le province di Grosseto e Siena per far fronte alle emergenze meteo. Una volta terminata la fase più complicata, inizia anche la verifica di eventuali problematiche conseguenze delle ondate di maltempo, anche in previsione delle precipitazioni attese nelle prossime ore.

Il Consorzio è attualmente impegnato nel monitoraggio di tutte le idrovore, che negli ultimi giorni hanno pompato acqua senza interruzioni per supportare fiumi e fossi nello smaltimento delle piogge. Dopo le precipitazioni e le mareggiate, è in corso anche la pulizia delle foci dei corsi d’acqua.