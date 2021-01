Il sindaco: «Riapre l’ufficio postale di via Cimarosa»

FOLLONICA – “Posso affermare finalmente con soddisfazione che dopo un ulteriore incontro di oggi, seguito alla corrispondenza dei mesi scorsi, Poste Italiane ha deciso di avviare un primo slot di riaperture degli uffici cittadini nel nostro territorio, tra la metà di gennaio e l’inizio di febbraio, e l’Ufficio di Via Cimarosa (Follonica 2) sarà tra i primi ad essere attivato”.

A darne notizia il sindaco Andrea Benini.

“Quindi nel giro di poche settimane – prosegue – finalmente Follonica vedrà la riapertura di un ufficio così importante per i residenti dei quartieri di Zona Nuova, Pratoranieri e non solo. In questo periodo tanti disagi si erano creati per i cittadini, che si trovavano costretti ad ‘ingolfare’ l’ufficio centrale di Via Golino, creando fatalmente anche pressione e difficoltà anche ai dipendenti stessi”.

“Voglio ringraziare Poste per la collaborazione – conclude -, era veramente importante dare questa risposta attesa da tempo da tutta la città”.