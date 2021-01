GROSSETO – Spunta il sole in Maremma nella giornata di venerdì 8 gennaio. Pur restando qualche nuvola, oggi prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Stabili le temperature, che nel capoluogo dovrebbero essere ancora comprese tra i 3 e i 10 gradi. Più freddo, ovviamente, via via che ci si avvicina alla montagna: anche oggi in Vetta si dovrebbero toccare i meno 8.

Occhio al vento, che potrebbe soffiare fino a 20 chilometri orari. L’ondata di maltempo non è comunque conclusa: pioggia e neve sono attese nel fine settimana.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui