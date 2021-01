IL LICEO DELLA FORMAZIONE: L’INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Il liceo delle scienze umane, quale unico liceo della “formazione” punta oggi, ormai rinnovato ed attualizzato, ad approfondire la conoscenza dell’individuo inserito in qualsiasi contesto socio-culturale. Capace di fornire una preparazione universitaria completa, tra le materie dell’offerta formativa prevalgono le discipline umanistiche, senza però tralasciare la parte scientifica propria di un liceo. Curate nel biennio anche le discipline economico-giuridiche.

di 14 Galleria fotografica Liceo Rosmini 2020









La peculiarità è però l’insegnamento della pedagogia, nella modalità aggiornata degli studi sperimentali di scienze della formazione, e della psicologia generale, coadiuvate dallo studio della sociologia e dell’antropologia, al fine di garantire allo studente la costruzione di una migliore conoscenza, consapevolezza e gestione di sé, degli altri, e dell’acquisizione, nel corso dei cinque anni, delle competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi e delle dinamiche relazionali. Una volta conseguito il diploma, gli studenti avranno strumenti per affrontare qualsiasi percorso, da quelli più innovativi e spendibili anche in realtà estere (per la qualifica di counselour, mediatore culturale, orientatore, etc.), a quelli tradizionali di docenza o inerenti professioni socio-psicopedagogiche, umanistiche, storico- giuridiche, medico-sanitarie e prettamente scientifiche, sapendosi già muovere nella realtà passata e presente.

COMUNICARE CON IL MONDO: IL LICEO LINGUISTICO

Il liceo linguistico è una porta sul futuro, un percorso formativo che amplia le possibilità di studio e di lavoro sia in Italia che all’estero. Questo indirizzo offre quattro diversi percorsi di studio.

La Sezione Internazionale Europea realizza un percorso di approfondimento di tre lingue e culture straniere: inglese, tedesco, francese o spagnolo. La didattica innovativa, con l’uso di nuove tecnologie (lavagne interattive e laboratori linguistici), le attività extracurricolari all’estero e insegnanti madrelingua fanno sì che gli studenti raggiungano una completa formazione linguistica, attestata anche da certificazioni riconosciute all’Università e in ambito lavorativo.

L’Internazionale-Cambridge è un corso incentrato sulla lingua e la cultura inglese, nel quale si raggiunge un preparazione linguistica di livello C1 che consente agli studenti di ottenere la certificazione Cambridge IGCSE in materie come geografia, biologia, matematica e, opzionale, tedesco, altra lingua studiata insieme al francese o allo spagnolo.

Il terzo percorso è il cosiddetto ESABAC, ovvero ESA, Esame di stato italiano e BAC Baccalauréat, diploma di stato francese. Lo studio della letteratura francese e della storia viene infatti uniformato a quello dei licei francesi. Il conseguimento del BAC apre le porte a prestigiose universités e a possibilità lavorative di rilievo.

Il quarto percorso è l’Internazionale-Orientale, nel quale si studia il cinese come seconda lingua straniera. Inglese, francese e spagnolo sono le altre lingue presenti in questo indirizzo. La collaborazione con l’Istituto Confucio di Pisa e la possibilità per gli studenti di ricevere borse di studio per soggiorni,anche annuali, in Cina, permettono di approfondire la conoscenza di una lingua complessa ma affascinante come il cinese.

IL FOCUS SULLA CONTEMPORANEITÀ: IL LICEO ECONOMICO SOCIALE

Il liceo economico sociale rappresenta una nuovissima concezione di “scuola della contemporaneità”. Nato con l’ultima riforma dei licei, vede al suo interno materie di forte valenza formativa che non troviamo in nessun altro indirizzo liceale, come il diritto e l’economia, che verranno affrontate dagli studenti in modo rigoroso e approfondito per tutti i cinque anni del percorso. Un vero studio della società contemporanea, anche attraverso l’inserimento della sociologia, della psicologia, dell’antropologia e della metodologia della ricerca, che in questo indirizzo perdono l’approccio pedagogico dell’indirizzo scienze umane e rafforzano quello socio-economico, che ha applicazioni continue nel mondo che ci circonda.

La preparazione giuridica fornita dal LES, unica nell’universo liceale del nostro ordinamento, costituisce una base sicura per la prosecuzione degli studi, ma anche per l’esercizio consapevole dei diritti e per la partecipazione attiva alla vita della comunità. Scuola aperta al mondo, il liceo economico sociale offre anche lo studio di due lingue straniere moderne con la presenza di lettori madrelingua e la possibilità di ottenere il doppio diploma italiano e francese ESA-BAC.

Gli sbocchi universitari sono logicamente indirizzati verso la giurisprudenza e gli studi economici, ma come per tutti gli indirizzi anche qui la preparazione è completa e articolata e non limita lo studente che voglia intraprendere altri percorsi.

L’IMPORTANZA DELL’INCLUSIONE

Il liceo Rosmini rivolge un’attenzione particolare verso i ragazzi con disabilità, con percorsi studiati e una cura premurosa per il benessere degli alunni e delle famiglie. Con un gruppo di lavoro con esperienza decennale nel campo l’obiettivo primario che la scuola si pone è sempre l’inclusione totale e la creazione di un ambiente coinvolgente e socializzante, che inizia già dagli ultimi mesi della terza media, quando i ragazzi che presentano disabilità, anche di tipo DSA e BES, vengono introdotti nel mondo del Liceo con brevi visite alla nuova scuola, in modo da preparare al meglio l’inserimento in un ambiente non ancora conosciuto. Tali incontri preliminari servono anche per capire i bisogni e le potenzialità di ognuno, in modo da poter preparare un programma specifico per ciascun ragazzo.

Durante l’anno scolastico, oltre all’attività didattica curricolare, per gli alunni con disabilità vengono proposti laboratori di pittura e lettura e uscite con studenti tutor e insegnanti per stare all’aria aperta, praticare sport e per conoscere meglio il nostro territorio visitando musei e luoghi d’interesse.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PREVISTE PER QUESTO ANNO SCOLASTICO

Il Liceo Rosmini ha programmato una serie di interventi a distanza che intendono illustrare, nel modo più chiaro possibile, la struttura e l’offerta formativa della scuola. Tali attività sono rivolte non solo agli alunni ma anche alle loro famiglie, si svolgono in orario pomeridiano e sono di facile accesso dalla pagina sull’orientamento del sito web del Liceo Rosmini orientamento.rosminigr.it

CALENDARIO WEBINAR E INCONTRI ORIENTATIVI PROGRAMMATI PER DICEMBRE 2020

WEBINAR E INCONTRI ORIENTATIVI -GENNAIO 2021

PER GLI ALUNNI

Mart. 08/01 ore 15-16 Liceo Linguistico “Deutsch online! “Giochiamo con parole e numeri in tedesco. Prof. C. Bernardini- I.Sichi Dom.10/01 ore 10-13 OPENDAY (Incontro online mediante l’applicazione Meet di Google) “Il Rosmini si presenta” I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo Linguistico Ore 10-11.30 Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Ore 11.30-13 Lun.11/01 ore 15-17 Liceo Linguistico “Let’s Meet online! “Attività in lingua inglese. Prof.ssa E. Frati. Dalle ore 16 Sportello informativo sul Percorso Cambridge.(Aperto anche ai genitori) Mart. 12/01 ore 15-17 Liceo Economico Sociale “Liberamente Veronica. I miei 30 giorni senza i social” La storia di un esperimento sui social. Prof.Bartali -Simoncelli. Dalle ore 16 Sportello informativo sul Liceo Economico Sociale.(Aperto anche ai genitori) Merc.13/01 ore 15-17 Liceo Linguistico “Parlons français: c’est facile, utile et chic!” Giochi esercizi e …..perchè non il Doppio Diploma? Prof. Fantoni-Perfetti Dalle ore 16 Sportello informativo sul percorso EsaBac.(Aperto anche ai genitori) Giov. 14/01 ore 15-17 Liceo Scienze Umane “Sembra …..ma non è” Laboratorio di psicologia sperimentale sulla percezione, per imparare a dubitare e a riconoscere le “illusioni” quotidiane sempre in agguato. Prof.ssa B. Benigni. Dalle ore 16 Sportello informativo sul Liceo delle Scienze Umane.(Aperto anche ai genitori) Sab.16/01 ore 15-18 OPENDAY (Incontro online mediante l’applicazione Meet di Google) “Il Rosmini si presenta” I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Ore 15-16.30 Il Liceo Linguistico Ore 16.30-18 Lun.18/01 ore 15-17 Liceo Linguistico “Oriente-mento al liceo Rosmini!” Scopri l’esperienza di studiare il cinese in un percorso liceale. Prof. ssa M. Imperato Dalle ore 16 Sportello informativo sul Percorso Orientale (Aperto anche ai genitori) Mart. 19/01 ore 15-16 Liceo Linguistico Biology – Exploring a bugs world Un viaggio nel mondo microscopico degli insetti con il contributo di materiali in lingua inglese. Prof. G. Pontuale Merc. 20/01 ore 15-16 Liceo Scienze Umane “Dalla Tabula al Tablet. Il lessico dell’educazione nella Roma antica” Un primo approccio alla lingua latina attraverso il lessico della scuola e dell’apprendimento nel mondo antico, per scoprire che non siamo poi così diversi dai nostri “progenitori” romani. Prof. Basili Palmucci Giov. 21/01 ore 15-16 Liceo Linguistico “Hola! Español en linea !” Attività in lingua spagnola . Prof.ssa A. Liseni

Per i genitori

Dom.10/01/ ore 10-13 OPENDAY (Incontro online mediante l’applicazione Meet di Google) “Il Rosmini si presenta” I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo Linguistico Ore 10-11.30 Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Ore 11.30-13 Lun.11/01 ore 16-17 Sportello informativo sul Percorso Cambridge Mart. 12/01 ore 16-17 Sportello informativo sul Liceo Economico Sociale Merc.13/01 ore 16-17 Sportello informativo sul percorso EsaBac Giov. 14/01 ore 16-17 Sportello informativo sul Liceo delle Scienze Umane Sab.16/01 ore 15-18 OPENDAY (Incontro online mediante l’applicazione Meet di Google) “Il Rosmini si presenta” I tre indirizzi del Liceo Rosmini: Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Ore 15-16.30 Il Liceo Linguistico Ore 16.30-18 Lun.18/01 ore 16-17 Sportello informativo sul Percorso Orientale

Per iscriversi alle attività e necessario utilizzare i moduli che si trovano cliccando sulla descrizione di ciascun evento. Potrete partecipare utilizzando il codice Meet che riceverete tramite mail.

Si ricorda che per utilizzare Google Meet è necessario avere un account Gmail.

Per informazioni si può scrivere a orientamento@rosmnigr.it oppure telefonare al numero (anche whatsapp) 351.8079730 (lun-ven ore 16-18)