I cani lo accerchiano e lui si rifugia su un albero: cacciatore salvato dai carabinieri

MAGLIANO IN TOSCANA – È stato accerchiato da tre cani cani da guardiania, tre pastori maremmani, ed è stato costretto ad arrampicarsi su un albero. E stato necessario l’intervento dei carabinieri per salvare un uomo, un cacciatore, che era stato accerchiato da tre cani.

L’uomo durante la caccia, nella zona di Magliano in Toscana, si era rifugiato su un albero per lo spavento. I militari della stazione Carabinieri forestale di Grosseto hanno rintracciato il proprietario dei tre animali; l’uomo ha poi collaborato con i militari per allontanare i cani. Messa in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno recuperato l’uomo, incolume. Il proprietario dei cani è stato sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali.