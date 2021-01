Coronavirus, impresa locale dona 288mila mascherine alla città: andranno a scuole, rsa e Vigili del fuoco

FOLLONICA – “Follonica si è dimostrata una città solidale fin dall’inizio della pandemia, e dagli imprenditori locali sono arrivati gesti importanti come quello della AB Florence – dichiara il sindaco Andrea Benini-. Voglio ringraziare gli imprenditori della società che hanno deciso di donare un così alto numero di mascherine ai cittadini e alle cittadine di Follonica, a testimonianza di una sensibilità imprenditoriale, che non dobbiamo mai dare per scontata, che nei momenti più difficili si spende a sostegno dei cittadini”.

Le mascherine saranno distribuite ai Vigili del Fuoco di Grosseto, a tutte le RSA di Scarlino, Follonica, Gavorrano e Massa Marittima e tutte le scuole di Follonica (sia i due comprensivi- Follonica 1 e Leopoldo II -,che l’ISIS).

“Proprio alle scuole – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini– va il ringraziamento dell’Amministrazione per la partecipazione operativa all’organizzazione della distribuzione. Saranno, infatti, bambini e ragazzi che frequentano gli istituti scolastici della nostra città a portare le mascherine alle famiglie, evitando così assembramenti e code”.

La distribuzione agli enti è in corso in queste ore e da lunedì le scuole consegneranno le mascherine ai propri studenti.