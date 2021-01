Circolo Pattinatori, derby di coppa per le rose di serie B. Debutto per gli Under 11

GROSSETO – Entra nel vivo la stagione della serie B. Le due formazioni del Circolo Pattinatori Grosseto, nel giro di una settimana concluderanno le fatiche della Coppa Italia, per poi tuffarsi nel campionato.

Domenica alle 18, sulla pista di via Mercurio, si giocherà il derby in famiglia tra Alice e RRD. La formazione dei veterani, guidata da Filippo Guerrieri, guida la classifica del girone G con 12 punti e ha bisogno di un solo punto per qualificarsi ai quarti di finale. I ragazzi di Alessandro Brizzi cercheranno di riscattarsi la brutta prestazione contro il Follonica.

Martedì alle 20,45 il quintetto Alice tornerà in pista al Capannino di Follonica per l’ultimo turno di Coppa, mentre giovedì alle 20,45 in via Mercurio RRD ospiterà il Castiglione. Domenica 17 scatterà invece il campionato. Al via le stesse quattro squadre della Coppa Italia.

In questo fine settimana scendono in campo anche le formazioni giovanili biancorosse. Sabato alle 15,30 in via Mercurio la formazione del Cieloverde Under 15, allenata da Marco Ciupi, riceve la visita del Follonica B. Turno casalingo domenica mattina alle 11 anche per gli Under 13 Bora Bora di Pablo Saavedra che ospitano l’Hc Castiglione. Domenica mattina trasferta sulla pista del Forte Versilia, infine, per gli Under 11 Picchianti Lavanderia guidati da Stefano Paghi. Per i baby biancorossi si tratta dell’esordio ufficiale in campionato.