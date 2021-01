Scorie nucleari in Maremma, la Cia: «No allo stoccaggio a Campagnatico, battaglia per tutta la Toscana»

“ Una scelta di questo tipo –aggiunge – non solo contrasta con l’impegno e il lavoro da sempre svolto da questa provincia per garantire un territorio incontaminato e prodotti genuini, ma andrebbe ad intaccare l’intera immagine della Maremma e più in generale di tutta la Toscana”.

“Non intendiamo scaricare il problema su altre zone- continua il presidente – ma questa possibilità non tiene a mente che questa terra vive di agricoltura e della, legittima, reputazione che tutti noi abbiamo saputo dare negli anni al nostro territorio. Abbiamo rispettato regole e vincoli, abbiamo lavorato onestamente e con fatica per garantire i canoni di salubrità e genuinità, ci siamo impegnati per tutelare il paesaggio e le sue tipicità e abbiamo cercato di fare della vita sana un modello da esportare. Elementi questi che sono diventati il motore di una economia dove l’agricoltura e il suo indotto, a partire dal turismo, sono centrali”.

“Se questa scellerata ipotesi trovasse concretizzazione, tutto quanto costruito negli anni verrebbe spazzato via – afferma – Poiché crediamo che il problema sia complesso e che, nel caso specifico, riguardi il futuro di tutta la nostra regione, sin da ora a fianco delle Istituzioni e delle altre Associazioni, intendiamo adoperarci per fare il possibile affinchè il Governo scarti questa ipotesi. Stoccare veleni a Campagnatico o negli altri siti ipotizzati in Toscana – conclude Capecchi – decreterebbe senza ombra di dubbio la fine di un territorio che oggi si regge prevalentemente su un’agricoltura di eccellenza, produzioni di qualità e una vita sana grazie ad un patrimonio paesaggistico unico a livello internazionale”.