La Maremma da primato: a 13 anni conquista gli Stati Uniti con il suo pianoforte

FOLLONICA – Giulio Mendozza, che ha appena compiuto 13 anni e che ha la passione per la musica ed in particolare per il pianoforte. Lo ha studiato alla scuola media musicale Pacioli, dove si è diplomato lo scorso giugno. Attualmente sta prendendo lezioni alla scuola comunale dal maestro Andrea Vanni. Negli ultimi mesi ha composto numerosi brani per pianoforte postandoli su un sito di spartiti musicali (Musescore).

Sono stati notati da un pianista di Los Angeles di origini andaluse, Carlos Marquez, proprietario tra l’altro di un’etichetta discografica (cmdigital) con la quale incide e pubblica con continuità musica classica per pianoforte, e sporadicamente autori contemporanei sempre per piano. Ha chiesto a Giulio (non sapeva fosse così giovane) la possibilità di incidere i suoi brani inviandogli un contratto. Per il momento ne ha pubblicati 5 su Soundcloud, che si possono ascoltare aprendo il link https://soundcloud.com/cmdigital/sets/giulio-mendozza?ref=clipboard&p=a&c=0.

Carlos Marquez ne registrerà anche altri a breve pubblicandoli anche su Spotify. Giulio finora ne ha scritti una dozzina di cui un paio insieme ad un pianista greco (naturalmente a distanza).

Una grande soddisfazione per la città, per la famiglia, ma anche per la scuola media dove ci sono tanti professori, come la professoressa Bonizzella Meossi di pianoforte e il professor Alessandro Marchetti per la preparazione tecnica, che si dedicano con tanta dedizione e amore all’insegnamento, così come per la Scuola Comunale dove insegna il maestro Vanni.