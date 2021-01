GROSSETO – Restano incerte le condizioni climatiche in Maremma, pur con un deciso miglioramento rispetto alla pessima situazione che si è registrata nei primi giorni dell’anno.

Sereno a inizio mattina, poi annuvolamento con possibilità di qualche precipitazione – leggera – nel pomeriggio. Vento debole, non superiore ai 10 chilometri orari.

Diminuiscono le temperatura: nel capoluogo la minima si avvicinerà agli zero gradi centigradi, e scenderà via via che ci allontana dal mare per toccare addirittura i -12 sull’Amiata.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui