GROSSETO – Il Polo Tecnologico “Manetti-Porciatti” di Grosseto è la scuola dell’ingegno e della innovazione. Un Istituto che offre quanto di meglio si richiede per chi ambisce a un diploma e vuole, al contempo, avere grandi chance occupazionali e acquisire competenze, conoscenze e abilità in campo tecnico e scientifico. Con l’ultimo premio riconosciuto da Confindustria si connota come una scuola leader a livello nazionale in ambito di innovazione digitale. Oltre all’accesso universitario è particolarmente significativo quello nel mondo del lavoro. Secondo i dati Eduscopio, è la scuola che offre le maggiori opportunità di lavoro con l’indice di occupazione dei diplomati del 63%, l’attesa media per il primo contratto significativo di 199 giorni e la coerenza tra diploma e lavoro dopo 2 anni del 38,2%. Ma c’è anche chi, più del 41% dei diplomati, sceglie di proseguire con gli studi universitari, il 17% dei quali contemporaneamente lavora

Il Polo Tecnologico offre la possibilità di scegliere, all’interno di un’unica scuola, tra i seguenti indirizzi: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (CAT), MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA.

di 28 Galleria fotografica Polo Manetti Porciatti









L’Istituto è dotato di un’ampia superficie di laboratori (circa 5.000 metri quadri) che consentono allo studente di sperimentare quotidianamente il proprio apprendimento teorico, arricchendo, completando e rafforzando la sua preparazione. La formazione tecnologico-scientifica fa della didattica laboratoriale il proprio punto di forza, potendo contare su molte ore di compresenza e di laboratorio (in cui è sempre presente un ITP, Insegnante Tecnico Pratico), oltre che su una dotazione tecnica completa e articolata. Questa è la scuola dove la robotica è di casa, visto che gli studenti partecipano da anni alle competizioni internazionali di Robocup Junior, raggiungendo nel 2014 il titolo mondiale e nel 2019 il titolo di vicecampioni d’Europa. E’ recente l’acquisizione di un braccio robotico della Comau, che permetterà agli studenti di Meccanica, Meccatronica ed Energia di poter acquisire le competenze pratiche per ottenere il patentino internazionale della robotica industriale. Inoltre, al CAT è possibile sperimentare la realtà virtuale applicata all’architettura, o l’utilizzo dei droni per il rilevamento aerofotogrammetrico. Per i tecnici dei PC e delle reti sono invece a disposizione corsi CISCO con la certificazione IT Essentials e preparazione del CCNA Routing and switching, riconosciuti a livello internazionale. Dopo il biennio comune gli studenti possono scegliere il triennio di specializzazione in cui un’ora di lezione su tre è svolta nei laboratori.

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Il diplomato in informatica è il vero esperto di tutto ciò che è digitale: computer, cellulari, reti, sicurezza informatica, programmazione, web, social media, intelligenza artificiale, IoT, robotica. Il corso di studi offre uno sbocco naturale a diversi corsi Universitari, quali Informatica o Ingegneria Informatica, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, Informatica umanistica. Il corso può essere ordinario o Web Specialist, in cui si coniuga la conoscenza delle tecniche di comunicazione applicate a Internet, creatività e sensibilità estetica con conoscenze tecniche nel settore delle reti e della programmazione e che propone la lingua inglese con metodo CLIL in una disciplina di indirizzo, fin dalla prima classe.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

Sostituisce quello che prima della riforma era il Tecnico per Geometri, ma le tappe professionali rimangono sempre le stesse. Si impara a progettare secondo le metodologie più innovative anche con l’uso della realtà virtuale, ad utilizzare le tecniche e gli strumenti più moderni di rilevo e la rappresentazione del territorio, come il drone, ma anche a stimare il valore di immobili e gestire cantieri. Saranno acquisite competenze per operare nel campo della progettazione edilizia eco compatibile e della salvaguardia paesaggistica e del territorio. Attiva l’opzione Tecnologia del Legno.



MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

All’interno dell’indirizzo è possibile scegliere tra le articolazioni «Meccanica e Meccatronica» ed «Energia». Entrambe portano lo studente a conoscere il funzionamento dei macchinari semplici e complessi, a saper disegnare e progettare componenti meccanici e impianti, oltre a saper utilizzare la tecnologia per risolvere problemi tramite analisi e simulazioni 3D. Nella specializzazione è attiva la curvatura Meccanica, Robotica e Cad 3D – Esperto in progettazione Cad-Cam e Robotica Industriale, mentre per Energia è possibile iscriversi alla curvatura Motori – Esperto in tecniche motoristiche, impianti e fonti energetiche rinnovabili.

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il diplomato in Elettrotecnica si occupa di progettare impianti elettrici civili ed industriali, di utilizzare macchine elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione delle energie alternative (fotovoltaico) e di operare nel settore della domotica con sistemi via cavo o wireless e nella industria con l’uso dei PLC. Nell’articolazione Elettronica è stata attivata la curvatura robotica. Il diplomato in Elettronica sa utilizzare l’elettronica e l’informatica per realizzazioni di domotica, robotica, controllo industriale, applicazioni biorobotiche e ambientali. È un esperto in Internet delle Cose (IoT) in grado di controllare ambienti e macchine tramite dispositivi connessi a internet. Sa integrare la robotica nella realizzazione di controlli industriali di nuova generazione (industria 4.0).

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

Al Polo Manetti Porciatti è posta una grande attenzione alla inclusione e alla integrazione, grazie all’ausilio di un gruppo di docenti specializzati che permette, in presenza di alunni in difficoltà, di predisporre percorsi personalizzati. Particolare impegno è rivolto agli alunni con BES, sia DSA sia con certificazione di legge 104, per i quali sono attivi anche percorsi pomeridiani di assistenza allo studio in attività di cooperative learning.

CORSO SERALE

Il corso serale si articola nelle specializzazioni di Informatica e telecomunicazioni, Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) che permettono l’ottenimento del diploma riconosciuto a livello ministeriale.

OPEN DAY

Per informazioni 0564484511 www.polomanettiporciatti.edu.it

Per conoscere i programmi di orientamento e open day www.isitgrosseto.com/