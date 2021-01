GROSSETO- Vaccini avanti tutta. Stamani all’ospedale Misericordia di Grosseto sono arrivate altre 2.400 dosi circa per la provincia di Grosseto.

“E’ la stessa quantità del primo arrivo – ricorda il Direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso -Il ritmo è quello giusto: oggi terminiamo il primo arrivo e domani inizieremo il secondo. Esauriamo le dotazioni: abbiamo già superato il 90% delle disponibilità. Le prime dosi sono state destinate al personale sanitario e alle Rsa. I sanitari si erano prenotati mentre nelle Rsa registriamo una percentuale del 90%. Non hanno fatto il vaccino gli anziani attualmente positivi, quelli che avevano fatto l’antinfluenzale da meno di 2 settimane e quelli che hanno patologie che sconsigliano il vaccino”.

L’Azienda conta di esaurire le ulteriori dosi in una settimana.

“Attendiamo le decisioni a livello nazionale per la disponibilità di vaccini di altre case farmaceutiche. Noi siamo in grado di fare i vaccini di cui disponiamo. In caso di arrivi più consistenti, siamo pronti ad organizzarci per rendere quanto più rapida possibile la campagna vaccinale”.