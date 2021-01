Coppa Italia di serie B, ecco il calendario della seconda fase e i rivali del Cp Alice

GROSSETO – Definito dalla Fisr il calendario della seconda fase della Coppa Italia di serie B. La vincitrice del girone G, quella che vede al comando il Circolo Pattinatori Alice Grosseto (nella foto di Mimmo Casaburi) con 12 punti, si misurerà il prossimo 10 febbraio con la vincente del girone H. Ai biancorossi di Filippo Guerrieri basterà un pareggio domenica alle 18 nel derby in famiglia con la RRD per avere la matematica certezza della qualificazione. Nel girone H attualmente è al comando il Roller Salerno, ma il Matera ha una gara in meno. Decisivo lo scontro diretto di sabato prossimo a Salerno. I grossetani di Filippo Guerrieri di sputerebbero gara 1 sulla pista di via Mercurio e gara2 il 17 febbraio in trasferta.

Le vincenti parteciperanno, il 24 e il 27 febbraio, alla semifinale contro la vincente dei gironi A (comandato dall’Agrate Brianza, con sei punti di vantaggio sul Vercelli) e B (gli Amatori Lodi hanno 16 punti, seguiti dal Trissino 05 a 14, ma con una gara in meno). Chi vincerà il doppio confronto disputerà la finalissima nel corso del fine settimana che assegnerà la Coppa Italia di serie A1.