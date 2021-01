Scorie nucleari in Maremma, i sindaci della Lega: «Uniti con Campagnatico in questa battaglia»

CAMPAGNATICO – “Come sindaci e come maremmani diamo pieno sostegno e ci mettiamo a disposizione dal sindaco di Campagnatico Luca Grisanti per affiancarlo nella battaglia contro la realizzazione del Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi nel suo comune”. Così i sindaci di Magliano Diego Cinelli e di Scarlino Francesca Travison esprimono la loro vicinanza al collega, con cui condividono anche l’appartenenza alla Lega, Luca Grisanti.

“Il nostro sostegno a Luca Grisanti – affermano Cinelli e Travison- non è solo una vicinanza dovuta alla militanza nella Lega, ma di ruolo e di istituzione perché comprendiamo bene la frustrazione di chi, quotidianamente, si mette al servizio dei cittadini, combatte battaglie per avere quelle risorse che, in tempi di tagli e di emergenza, sembrano non bastare mai, compiere scelte per la tutela e lo sviluppo del territorio, per poi vedere che a Roma, in piena notte, si prendono decisioni che rischiano di mandare a monte anni e anni di lavoro per costruire un’immagine che non è solo di facciata ma concreta, fatta di bellezza, natura, prodotti di qualità”.

I sindaci reclamano la necessità di essere coinvolti nelle decisioni e di non vedersele calare dall’alto. “Oggi – affermano- noi sindaci siamo gli avamposti delle istituzioni sui territori. Siamo noi che conosciamo i problemi delle nostre realtà e che, in certi momenti, possiamo anche indicare le soluzioni migliori. Invece ci troviamo spesso di fronte al fatto compiuto senza la possibilità di dire la nostra. Speriamo che lo sdegno, prima ancora della denuncia dell’inopportunità, giunta a tutti i livelli ed in maniera bipartisan che la decisione di indicare Campagnatico, peraltro con un sito che si trova vicino all’alveo dell’Ombrone, accenda i riflettori sul ruolo di noi sindaci che ci troviamo spesso a dover mandare giù bocconi amari, lasciati alla mercé della rabbia dei cittadini, senza avere gli strumenti per opporci”.

Per Cinelli e Travison quella di Luca Grisanti diventa una battaglia che dovrebbe avere il sostegno di tutti i sindaci del territorio. “Noi siamo al fianco di Luca Grisanti – affermano- e con lui combatteremo la battaglia, sperando che ci seguano tutti i sindaci. Ricordiamo che ben sette possibili siti sono stati individuati in provincia di Viterbo, alcuni dei quali nei comuni confinanti con la nostra provincia, a pochi chilometri dai territori di Capalbio e di Manciano. Anche questo ci deve far capire che noi sindaci della Lega avviamo, insieme al nostro deputato Mario Lolini ed al nostro consigliere regionale Andrea Ulmi una battaglia che, però, non deve essere solo la nostra, ma che deve essere comune e di territorio a tutti i livelli. Altrimenti continueremo a dividerci in fazioni e alla fine in Maremma proseguiranno nel passarci sopra alla testa”.