Scorie nucleari, Berardi: «Ennesimo sgarbo di questo Governo»

CAMPAGNATICO – “L’inserimento di due siti Toscani tra quelli idonei allo smaltimento delle scorie nucleari, la totale assenza di condivisione con le istituzioni dei territori e la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) da parte della Sogin è l’ennesimo sgarbo di questo Governo, con l’aggravante che qui ci sono in ballo la vita e la salute dei cittadini” ad affermarlo il senatore di Forza Italia Roberto Berardi.

“Si parla di siti che dovrebbero smaltire decine di migliaia di metri cubi di materiale radioattivo, non è pensabile assumere queste decisioni in autonomia e comunicarle ai sindaci a cose fatte. Evidentemente questo Governo continua a pensare che l’Italia sia di sua proprietà ma non è così che funziona”.

“Nonostante la totale assenza del Governo Regionale toscano, ci sono rappresentati delle istituzioni che vigilano ogni giorno e alle quali bisogna dare conto. Presenteremo un’interrogazione per avere quanti più chiarimenti possibili rispetto ai criteri di scelta dei siti e ai rischi effettivi per il territorio, se non riterremo sufficienti le risposte ci opporremo in tutti i modi all’attivazione di questi centri di smaltimento” conclude Roberto Berardi.