GROSSETO – Epifania imbiancata a Grosseto dove questa mattina una abbondante grandinata ha interessato la città (nella gallery le spettacolari foto di Corso Carducci scattata da Giacomo Spinsanti)

Continua così l’ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo l’Italia e la Toscana e che ha provocato temporali e temperature rigide con forti nevicate sul monte Amiata, dove si sono raggiunti i 150 centimetri di manto nevoso in vetta.

Neve sull’Amiata, grandine e pioggia in pianura e situazione di allerta anche per i corsi d’acqua della provincia e in particolare per il fiume Ombrone.

