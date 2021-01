Lauricella: «Ragusa candidato a sindaco può unire tutti e battere il centrodestra»

ALBINIA – “Ad oggi è arrivato il momento di rompere gli indugi sulla politica locale del Pd. L’unico esponente che si è fatto avanti è Alessandro Ragusa”. A scriverlo è Valerio Lauricella, segretario del circolo Pd di Albinia.

“Sul tavolo – afferma – abbiamo solo lui che si è messo in gioco per la comunità orbetellana come candidato a sindaco. Un ragazzo giovane che in questi anni è maturato tantissimo e penso che avrà una lunga carriera in politica. Sappiamo benissimo che vincere non sarà facile ma non ci sentiamo inferiori a nessuno”.

“È vero che era già insediato nel 2011 e poi diede le dimissioni – spiega – ma è anche vero che ci sono politici locali che sono in gioco dal 1997. Io come segretario di circolo Pd Albinia lo sosterrò al 100%. So che siamo in buone mani”.

“So che qualcuno storcerà la bocca ma penso sia l’unico uomo che può battere il centrodestra ed unire tutti – conclude – Il mio appoggio sarà a pieno ritmo e se vuole sarò a sua disposizione per gareggiare fino alla fine”.