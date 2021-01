Goleada esterna dell’Atlante Grosseto, Lavagna strapazzata e salto in classifica

GROSSETO – Splendide notizie da Lavagna dove l’Atlante Grosseto annienta la penultima Lavagna con un secco 9-1. Gara ben gestita dai maremmani, praticamente al completo e rinfrancati dai tre punti assegnati recentemente dalla giustizia sportiva.

Cinque i biancorossi a segno: Varela con una tripletta, il giovane Falaschi (nella foto d’archivio) con una doppietta e Baluardi, Tezza e Spinelli con una perla ciascuno. Sul fronte dei liguri, una sola marcatura, fra l’altro deviata in rete proprio da un giocatore grossetano. Per il team di mister Izzo è il primo successo esterno sul campo per un bottino totale di dieci punti.