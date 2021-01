Coronavirus, muore una donna a Grosseto. In Maremma tre nuovi contagi

GROSSETO – Un’altra vittima causata dal Coronavirus. Si tratta di una donna di 72 anni, morta all’ospedale Misericordia nella giornata di martedì 5 gennaio.

Sono soltanto tre invece, due a Grosseto e uno a Orbetello, i contagi da Coronavirus in provincia di Grosseto accertati dalla Asl tra le 14 di sabato 5 gennaio e le 14 di domenica 6 gennaio. Dunque contagi in ulteriore calo, nonostante i 531 tamponi effettuati. Non altrettanto positiva la situazione nella Asl Toscana Sud Est, con 145 contagi, di cui 84 ad Arezzo e 58 a Siena.

I tre nuovi casi rientrano tutti nella fascia tra i 19 e i 64 anni. Nell’ultima settimana il picco si è avuto sabato 2 gennaio (21 casi).

Le persone positive in carico sono 306. Si registrano tre guarigioni. All’ospedale Misericordia c’è un ricoverato in più (28 i pazienti in cura). Sempre sei, invece, le persone in terapia intensiva. 475 le persone in quarantena da contatto stretto. 28 le persone ricoverate e sei in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 145 Provincia di Arezzo 84 Provincia di Siena 58 Provincia di Grosseto 3 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 7 21 10 13 13 20 Grosseto 0 1 1 1 0 0 Siena 6 4 8 14 9 17 Totale ASL TSE 13 26 19 28 22 37

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 30 dic Giovedì 31 dic Venerdì 2 gen Sabato 2 gen Domenica 3 gen Lunedì 4 dic Martedì 5 dic Giovedì 6 dic Arezzo 60 49 20 69 36 34 46 84 Siena 44 20 47 74 33 30 34 58 Grosseto 10 14 1 21 5 12 6 3 Totale Asl Tse 114 83 69 164 74 78 86 145

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Grosseto 2 Orbetello 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 64 TI San Donato Arezzo 18 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 995 Provincia di Siena 1059 Provincia di Grosseto 531

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 780 Provincia di Siena 637 Provincia di Grosseto 306

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 577 Provincia di Siena 500 Provincia di Grosseto 207

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1570 Provincia di Siena 1442 Provincia di Grosseto 475

Guariti Provincia di Arezzo 14 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 3