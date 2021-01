Coronavirus, in Italia altri 548 morti. Casi in aumento: 20.331; ma ci sono più tamponi

GROSSETO – Sono 20.331 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nella giornata di mercoledì 6 gennaio, quindi in aumento rispetto a ieri quando erano stati resi noti 15.378 contagi.

Aumentano però anche i tamponi, 178.596 quelli effettuati, rispetto ai 135.106 del giorno precedente. L’indice di positività è quindi dell’11,38%, stabile rispetto a ieri.

Purtroppo si registrano altri 548 morti, contro le 649 di ieri. Le vittime dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 76.877. In tutto i guariti sono 1.556.356 (+20.227), al momento combattono con il virus in 568.712 (-449).

Infine la pressione sugli ospedali. A fronte di un lieve aumento dei pazienti in terapia intensiva, due malati in più (2.571 in tutto), in calo di 221 persone il numero dei ricoveri ordinari (in tutto 23.174).