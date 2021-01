Assedio finale senza fortuna, pari del Follonica Gavorrano con la Sinalunghese

BAGNO DI GAVORRANO – Pareggio interno per il Follonica Gavorrano, bloccato sull’1-1 da un’attenta Sinalunghese nel primo match del 2021. Buon primo tempo per i biancorossoblù che vanno vicini al gol con Grifoni al 14′ ed al 35′ con una bella conclusione di Mencagli. Al 45′ arriva il vantaggio dei locali su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Meoni. Dal dischetto di presenta Monni che spiazza Marini: 1-0.

Nella ripresa gli ospiti partono meglio e al 16′ trovano il gol con Doka Bj che da posizione defilata batte l’incolpevole Trombini. Nell’ultimo quarto d’ora è assedio alla porta ospite con le conclusioni di Ampollini di testa ed i tiri di Guazzini e Lo Sicco, ma senza fortuna. Termina così con un amaro pari per quanto fatto vedere in campo dai ragazzi di mister Favarin.

FOLLONICA GAVORRANO-SINALUNGHESE 1-1

FOLLONICA GAVORRANO: Trombini, Farini (23′ st Ampollini), Dierna, Zini, Papini (21′ st Luzzetti), Apolloni (21′ st Lo Sicco), Gemmi (21′ st Berardi), Corioni, Grifoni, Monni (36′ st Guazzini), Mencagli. A disposizione: Ombra, Lombardi, Usei, Rosini. All. Favarin.

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Fanetti, Pietrobattista (36′ st Minocci), Corsetti, Redi (41′ st Romanini), Cerofolini (30′ st Tenti), Doka Br. (30′ st Trombesi), Bucaletti (36′ st De Patre), Doka Bj. A disposizione: Garbinesi, Pinsuti, Tenti, Aidini, Ferretti. All. Marmorini.

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova.

MARCATORI: 45′ (rig.) Monni, 16′ st Doka Bj.

NOTE: ammoniti Mencagli, Dierna, Zini.