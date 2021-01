Vaccino anti covid: la Toscana è terza in Italia per le dosi già somministrate

GROSSETO – Sono 15.644 le dosi di vaccino Pfizer – Biontech somministrate ad oggi in Toscana. Si tratta di una percentuale del 56% sul totale delle dosi consegnate che sono fino ad oggi 27.920. Una percentuale importante che consente alla nostra Regione di essere una delle prima regioni italiane per numero di dosi somministrate in base a quelle disponibili.

I dati, in costante aggiornamento, mostrano come la Toscana sia terza in Italia per la percentuale di dosi somministrate. Nel giro di qualche giorno questa prima parte di campagna vaccinale si concluderà.

Per il momento come è stato spiegato più volte, la vaccinazione riguarderà gli operatori sanitari e gli ospiti delle Rsa. In un secondo momento, entro il mese di febbraio, dovrebbero essere vaccinati tutti gli over 80.

Poi il calendario della campagna vaccinale dovrebbe muoversi secondo quelle che sono state le anticipazioni di Stato e Regione. Si procederà per fasce di popolazione con queste tappe. Come si vede nella grafica prima gli anziani over 80, a seguire gli anziani over 60, le persone con patologie, servizi pubblici essenziali (insegnanti e forze dell’ordine), resto della popolazione.