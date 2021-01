L’inseguitrice Sinalunghese primo avversario del 2021 del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano inaugura il 2021 con la sfida casalinga contro la Sinalunghese, decima di campionato del girone E di serie D. Gara non insormontabile sulla carta per i biancorossoblù, reduci da tre vittorie e dal careggiò in casa del Siena, contro i senesi, peggio classificati e con numeri non altisonanti quanto a reti segnate e subite, anche se di ritorno da una vittoria.

Per il team di mister Favarin l’obiettivo è dare continuità – anche con il fattore campo a proprio vantaggio – al buon ruolino di marcia intrapreso oltre che rendere merito al lavoro, costante e accurato, negli allenamenti e difendere il quinto posto, attualmente condiviso col il Foligno, in una zona playoff molto corta e aperta a sorprese.

Arbitrerà Lingamoorthy di Genova; assistenti Santini di Savona e Della Monica di La Spezia. Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 10a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Trastevere

Scandicci-Sangiovannese

Follonica Gavorrano-Sinalunghese

Grassina-Tiferno Lerchi

Lornano Badesse-Siena

Montespaccato-Ostia Mare

San Donato Tavarnelle-Pianese

Sporting Trestina-Foligno