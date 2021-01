Artistica Grosseto sul tetto d’Italia: tredici titoli italiani e tanti buoni piazzamenti

GROSSETO – Ben 47 tra ginnaste e ginnasti della ASD Artistica Grosseto hanno partecipato alla fase nazionale del Campionato Italiano Silver e Gold organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia a Rimini dal 4 all’8 dicembre 2020 ottenendo risultati strepitosi: tredici campioni italiani e tanti ottimi piazzamenti. La competizione, che avrebbe dovuto svolgersi come ogni anno a fine giugno, è stata posticipata a seguito della pandemia Covid19. La preparazione degli atleti è stata complessa e sottoposta a regole molto rigide, che, di conseguenza, hanno portato ad una riduzione di ore di allenamento, rendendo ancora più importanti e gratificanti i risultati ottenuti.

Ecco tutti i risultati raggiunti alla fine dei quattro giorni di competizioni nelle varie sezioni e categorie della Federazione Ginnastica: nell’Artistica femminile dopo che tutte le ginnaste si erano qualificate per le rispettive finali sono arrivate otto titoli italiani individuali e due squadre sul gradino più alto del podio, quattro secondi e un terzo posto; stessa cosa nella maschile con cinque titoli italiani, sei secondi posti e quattro terzi posti, mentre nella sezione di ginnastica ritmica buoni piazzamenti per le ginnaste impegnate. Risultati importanti per la società, tra le protagoniste di questa competizione nazionale, che premiano la serietà e la professionalità di tecnici e dirigenti e la preparazione, la determinazione e la voglia di essere presenti dei nostri ginnasti anche in un momento così difficile.

Campioni Italiani: Ginevra Banti, Mia Bicocchi, Shion Chigiotti, Linda Di Clemente, Mirta Fusco, Lucrezia Lippi, Maristella Marcucci, Lara Sagradini, Samuele Ducci, Andrea Festelli, Michele Segreto.

Squadre serie D GAF LC3: Fusco, Vagaggini, Lippi, Bicocchi, Di Clemente; LB3: Banti, Chigiotti, Morgiani, Sagradini.

Squadre serie D GAM LA: Simone Calvano, Nicola Garofani, Ghini, Festelli R., Esposito; LC: Rossato, Maggiora, Elia Lazzari, Poggiaroni.

Secondi posti: Laura Morgiani, Lavinia Rusci, Valeria Vagaggini, Francesco Esposito, Romeo Festelli, Gioele Lazzari, Niccolò Rossato.

Squadre serie D GAF Allieve: Rusci, Rotaru, Benedetta Ghini, Marcucci.

Squadre serie D GAM LA: Francesco Dionisi, Gabriele Fallani, Festelli A., Segreto; LB: Cama, Del Mazza, Ducci, Lazzari G., Davide Ragni.

Terzi classificati: Gabriela Rotaru, Leonardo Cama, Matteo Del Mazza, Francesco Paolo Ghini e Francesco Maggiora.

Arrivate in finale, ma tradite dall’emozione Linda Biagianti, Alma Borsetti, Emma Bruzzi, Giorgia Franceschelli, Elena Nocchi, Amelia Tirocchi, Matilde Ghini e Chiara Grillo per la sezione femminile artistica, mentre per la sezione ritmica hanno gareggiato Sara Casella, Ludovica Casini, Marta Ciccone, Mariasole Giannini Casini e Sofia Malerba.