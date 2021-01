Nasconde una pistola dietro uno specchio. Sequestrate anche mille cartucce

ISOLA DEL GIGLIO – Aveva nascosto la pistola dietro uno specchio sigillato con nastro adesivo, sul fondo di un mobiletto pieno di mangime per uccelli. Ma il nascondiglio non ha tratto in inganno i carabinieri di Isola del Giglio che hanno perquisito la casa di un uomo di 29 anni, originario dell’isola.

Quando i carabinieri sono entrati in casa per il controllo l’uomo ha consegnato loro una pistola a gas, di libera vendita, pensando che il controllo sarebbe stato così interrotto. Ma i militari non si sono arresi e hanno proseguito le ricerche rinvenendo così oltre alla pistola, 30 proiettili e 100 cartucce per fucile da caccia, che l’uomo non poteva detenere non essendo in possesso di alcun porto di fucile. Cartucce e postola erano nascosti nel fondo del mobiletto a specchio, in sacchetti di plastica.

La pistola, matricolata, non risulta censita nelle Banche Dati nazionali, per cui sono in corso approfondimenti per stabilirne la provenienza. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione abusiva di arma da sparo.