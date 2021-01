Mezza maratona dei comuni a squadre, ecco la classifica dopo il primo turno

GROSSETO – È la squadra di Follonica, con Davide Catalano, a guidare la classifica dopo i primi cinque chilometri, nella prima edizione della “Mezza maratona dei Comuni a squadre“. Alla manifestazione podistica stanno prendendovi parte 112 atleti che sorteggiati a gruppi di quattro persone, hanno composto 28 squadre che dovranno coprire la distanza di 21 chilometri e 97 metri, distanza appunto della mezza maratona. Le 28 compagini che si contenderanno la vittoria finale, sono state associate ai 28 Comuni della Provincia di Grosseto. I primi tre podisti di ogni squadra, il primo è già partito, si cimenteranno sulla distanza di 5 chilometri, mentre quarto e ultimo frazionista coprirà 6 chilometri e 97 metri.

Tutto nel rispetto delle norme sanitarie, con il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento, che avrà l’arduo compito di certificare il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno, al velodromo di Grosseto. Come accennato, dopo la prima frazione è in testa la squadra di Follonica con il tempo ottenuto sulla distanza dei cinquemila metri, dal quindicenne Davide Catalano che ha fatto fermare il crono dopo 16 minuti e 46 secondi, al secondo posto Rossi Roberto per la squadra di Scansano con il tempo di 19’19. Al terzo posto Massimo Martellini per Civitella Marittima che ha fermato il crono dopo 19 minuti e 33 secondi. Nei prossimi giorni partirà la seconda sessione.

Questa la classifica provvisoria: Daniele Tanganelli (Pitigliano) 20’16, Giacomo Daviddi (Orbetello) 20’17, Moreno Giovannelli (Capalbio) 21’36, Angela Mazzoli (Isola Del Giglio) 21.45, Matteo Scovaventi (Semproniano) 21’54, Arcangelo Giallaurito (Cinigiano) 22’08, Giovanni Ruta ( Castel del Piano) 22’48, Paolo Bischeri (Magliano in Toscana) 22’50, Giulio Poggiani (Scarlino) 22’54, Andrea Tanganelli (Arcidosso) 23’06, Riccardo Fini (Montieri) 23’14, Zuleima Cioffi (Seggiano) 23’20, Lisa Gonnelli Castell’Azzara) 23’22, Paolo Venafra ( Gavorrano) 23’31, Susanna Baldini (Castiglione Della Pescaia) 25’44, Emilio Petrella (Santa Fiora) 25’38, Marinela Chis (Roccalbegna) 25’44, Sonia Bellezza (Sorano) 26’06, Nicola Grasso (Roccastrada) 26’09, Nicola Pierriello (Massa Marittima) 26’17, Roberto Vanni (Grosseto) 26’27, Luca Morini (Campagnatico) 26’38, Serena Malarby (Manciano) 26’39, Daniela Mucciarelli (Monterotondo Marittimo) 27’01, e Silvia Sacchini (Monte Argentario 27’03.