GROSSETO – Ancora vento e soprattutto pioggia in Maremma. Anche la giornata di lunedì 4 gennaio sarà all’insegna del maltempo, in un inizio di anno 2021 davvero negativo per le condizioni meteo.

Continuano le precipitazioni atmosferiche su gran parte della provincia. La pioggia potrebbe avere minore intensità rispetto agli ultimi giorni, ma non sono esclusi nuovi fenomeni temporaleschi.

Vento fino a 30 chilometri orari, mentre sull’Amiata è prevista ancora neve. Stabili, invece, le temperature, che nel capoluogo dovrebbero oscillare tra i 7 e i 10 gradi centigradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui