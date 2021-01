Coronavirus, altri tre morti in Maremma: una aveva solo 54 anni. 12 i nuovi casi

GROSSETO -Ci sono tre morti in Maremma per Coronavirus e 12 nuovi casi (ieri cinque). Per quanto riguarda i decessi, si tratta di una donna di 54 anni (morta il 3 gennaio) e due uomini (morti uno il 3 e uno il 4 gennaio), entrambi di 92 anni, deceduti nelle ultime 24 ore all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

12 nuovi casi, otto dei quali registrati nel Comune di Grosseto.

225 i tamponi effettuati (ieri 369). Le persone positive in carico sono 317 (ieri 340).

Nelle ultime 24 ore in Provincia di Grosseto si registrano 34 guarigioni (ieri una).

I ricoveri all’ospedale Misericordia di Grosseto sono 32 (c’è un ricovero in più rispetto a ieri). Sei di questi si trovano nel reparto di Terapia intensiva (due in meno di ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 78 Provincia di Arezzo 34 Provincia di Siena 30 Provincia di Grosseto 12 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 4 7 7 8 2 6 Grosseto 1 4 2 1 3 1 Siena 6 3 8 5 5 3 Totale ASL TSE 11 14 17 14 10 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 28 dic Martedì 29 dic Mercoledì 30 dic Giovedì 31 dic Venerdì 2 gen Sabato 2 gen Domenica 3 gen Lunedì 4 dic Arezzo 11 36 60 49 20 69 36 34 Siena 18 35 44 20 47 74 33 30 Grosseto 2 19 10 14 1 21 5 12 Totale Asl Tse 31 90 114 83 69 164 74 78

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Arcidosso 1 Capalbio 1 Grosseto 8 Orbetello 1 Santa Fiora 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 63 TI San Donato Arezzo 16 Degenza Covid Misericordia Grosseto 26 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 417 Provincia di Siena 299 Provincia di Grosseto 225

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 722 Provincia di Siena 577 Provincia di Grosseto 317

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 533 Provincia di Siena 452 Provincia di Grosseto 209

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1542 Provincia di Siena 1502 Provincia di Grosseto 506

Guariti Provincia di Arezzo 21 Provincia di Siena 28 Provincia di Grosseto 34