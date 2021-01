Con la app “Compro da casa” gli sconti del Comune: c’è tempo fino al 6 gennaio

PIOMBINO – C’è tempo fino al 6 gennaio per usufruire dei coupon di sconto, per un totale di 50mila euro, messi a disposizione dal Comune di Piombino scaricando la app Compro da Casa.

Gli utenti possono iscriversi all’app e acquistare dai negozi della città senza uscire di casa: su ogni scontrino di almeno 50 euro in uno dei negozi di generi non alimentari iscritti, avranno 10 euro di sconto immediato e altri 10 da spendere successivamente in una delle attività di ristorazione su un minimo di altri 50 euro di spesa.

Il Comune, inoltre, grazie alla società in house Sgs, ha predisposto un servizio gratuito di consegna a domicilio a disposizione delle aziende iscritte per tutto il periodo della promozione: basterà telefonare al 338 4716897 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e concordare la consegna dell’ordine.

La app è disponibile sia sullo store Android che Apple.