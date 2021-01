GROSSETO – Oltre il 91% degli ospiti delle Rsa della Asl sud est sono stati vaccinati. A confermarlo è propriola Asl che precisa: «Sono già 1174 le persone vaccinate. 977 ospiti e 197 operatori. La somministrazione dei vaccini procede regolarmente secondo il programma stabilito».

«Abbiamo rispettato il programma che ci aveva indicato la Regione Toscana – dichiara Simona Dei, direttore sanitario della Usl Toscana Sud Est – ovvero quello di somministrare circa 300 vaccini al giorno nelle nostre Rsa».

«Il lavoro andrà avanti secondo un programma che ci siamo dati, e concordato con la Regione, che, naturalmente, tiene conto delle quantità di vaccini che ci verranno recapitate. In questo lavoro sono state impegnate le 42 squadre USCA di tutta l’area vasta coadiuvate dei medici delle cure primarie (17 Arezzo, 13 Grosseto e 12 Siena)».

«I team, composti da medico e infermiere, per ogni intervento si coordinano con il personale delle strutture garantendo così il massimo dell’assistenza per gli ospiti – prosegue la Asl -. In questa fase così delicata tutti stanno facendo la loro parte compresi i medici di medicina generale che stanno collaborando fattivamente. La cosa più importante che vorremo evidenziare e che, ad oggi, non si registrano problemi per nessuno dei vaccinati».

«Le motivazioni di coloro che non hanno fatto il vaccino – dichiara Lia Simonetti direttore servizi Sociali della Usl Toscana sud est -, sono molteplici: alcuni perché avevano effettuato la vaccinazione antinfluenzale da meno di due settimane, altri perché in questo momento sono ricoverati, altri perché ancora positivi al covid o perché erano presenti dei sintomi che hanno consigliato di attendere per effettuare la vaccinazione, alcuni hanno anche esternato il proprio diniego al vaccino».

«Ad oggi le strutture coinvolte in questa prima fase di vaccinazione in tutta la Usl sono 37 (16 in provincia di Arezzo, 9 in quella di Grosseto e 12 in quella di Siena) per un totale di 977 ospiti vaccinati e di 197 operatori (76 ad Arezzo, 59 a Grosseto e 62 a Siena). La percentuale di adesione degli ospiti alla vaccinazione e del 91,2%».

«Il nostro lavoro di vaccinazione – conclude Lia Simonetti -, proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni fino a coprire tutte le 98 RSA presenti nella USL TSE (43 ad Arezzo, 18 Grosseto, 37 Siena), le 9 RSD (6 Arezzo, 1 Grosseto, 2 Siena) e le 6 CAP (4 Arezzo e 2 Siena)».