50 milioni ai Comuni per la digitalizzazione: Regione e Anci scrivono ai sindaci

FIRENZE – Cinquanta milioni di euro per supportare i Comuni nella transizione al digitale e il mese di febbraio come scadenza per tutti gli enti locali per completare la migrazione dei propri sistemi di pagamento di sanzioni e tributi al sistema unico nazionale PagoPA, aderire al sistema di credenziali Spid per la fornitura di servizi online ai cittadini e l’integrazione con la App ‘io’. Sono questi gli importanti impegni che aspettano sindaci e presidenti di Provincia e Unione comunali nei prossimi due mesi con “una svolta epocale per la Pubblica amministrazione italiana: parlare tra enti e con il cittadino nella solita lingua e con il medesimo sistema” sottolinea l’assessore alle infrastrutture digitali e semplificazione Stefano Ciuoffo.

Per aggiornare i sindaci e fornire loro supporto, Anci Toscana e Regione hanno scritto una lettera ai primi cittadini nella quale si ripercorre la road map per adempiere al percorso indicato dal Ministero della Funzione pubblica e dal ministro all’innovazione tecnologica Paola Pisano.

“La pandemia – afferma l’assessore Ciuoffo – ha messo in risalto una situazione che vedeva enti pubblici e imprese private andare avanti in ordine sparso, a diverse velocità e con sviluppi autonomi di competenze e sistemi. Adesso occorre fare tutti e in poche settimane quella transizione verso una Pubblica amministrazione ‘unica’ e semplice per il cittadino che gli permetta di interfacciarsi con il medesimo sistema con tutte le articolazioni dello Stato e che queste siano connesse tra di loro per non chiedere, ad esempio, dati già in possesso ma comunicati a un altro ente. Serve uno sforzo professionale ed economico non indifferente e per questo la Regione si è messa subito a disposizione per accompagnare tutti gli enti del territorio e mettendo a disposizione le proprie piattaforme tecnologiche, come già sta facendo ed adeguandole laddove necessario, svolgendo il ruolo di intermediario tecnologico ed aggregatore, supportando gli enti nel rapporto con le aziende fornitrici di software, nel caso queste ultime debbono sviluppare interfacce o svolgere attività di integrazione”.

“La sfida della digitalizzazione è strategica per tutte le amministrazioni locali – dichiara il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni – e affrontandola tutti insieme e con le massime sinergie siamo convinti di poter fare in tempi brevissimi un bel passo in avanti”.

Nella lettera, tra le altre cose, si riportano le attività in corso da parte della Regione ed i nuovi interventi che verranno intrapresi sulla piattaforma STAR dedicata alla rete dei SUAP, sulla piattaforma di pagamento IRIS, sull’infrastruttura di autenticazione ARPA ed al sistema RT messenger per l’invio delle notifiche di eventi all’App IO.

Per facilitare e sostenere economicamente gli enti locali è stato istituito il Fondo Innovazione a cui entro il 15 gennaio dovranno fare domanda per accedere alle risorse tramite l’avviso emesso da PagoPA spa.

La seconda scadenza molto importante è il 28 febbraio: entro tale data nessun ente della Pubblica amministrazione potrà rilasciare credenziali di accesso a servizi o pagamenti della PA differenti da Spid ed entro tale data tutti i pagamenti di tutti i soggetti dovranno avvenire tramite la piattaforma pagoPA.

Leggi la lettera