2020, il bilancio del sindaco: «Forza, rispetto delle regole e straordinaria disponibilità della popolazione»

MONTIERI – “L’anno che abbiamo appena messo in soffitta rimarrà scolpito per sempre nella memoria di tutti soprattutto per come ci ha messi a nudo di fronte alla minaccia di un nemico invisibile ribadendo ancora una volta tutte le fragilità dell’essere umano e per come ha stravolto le nostre vite, rovesciato le nostre certezze cambiandoci radicalmente e producendo mutamenti che rimarranno certamente nel futuro e nella società post pandemica”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi.

“Un anno come questo non poteva non produrre cambiamenti sostanziali anche nell’agire della nostra Amministrazione – prosegue – e imprimerle nuovi obiettivi dettati soprattutto dalle contingenze dei tanti momenti che abbiamo vissuto. Significa non aver vissuto su questo pianeta per non rendersene conto o averci vissuto e fortunatamente non averne risentito affatto.

Sono quattro i fotogrammi con i quali vogliamo archiviare questo 2020: la forza, l’osservanza delle regole e la straordinaria disponibilità della nostra gente in tutte le sue componenti comprese le nutrite comunità straniere che hanno saputo dar prova di attaccamento alla comunità e di rispetto delle regole; la scelta del nostro comune da parte di Sky per lo spot mondiale sui borghi nell’anno del covid, la fibra ottica, nell’anno della scoperta italiana dello Smart working, giunta a coprire tutti i nostri borghi laddove senza il nostro intervento nessun operatore economico sarebbe probabilmente arrivato e le drammatiche immagini dell’alluvione di settembre che ci hanno fatto traballare ma che hanno dimostrato la forza di questo territorio e la moltitudine di persone che gli vogliono bene e che nel momento del bisogno ci sono state e si sono strette a noi.

Il nostro è stato un anno nel quale abbiamo cercato di condurre per mano la popolazione tutelandola al massimo delle nostre forze e assumendo decisioni alle volte anche dirompenti ma necessarie e nel quale abbiamo fatto uno sforzo enorme per sostenere le fasce più duramente colpite ed il nostro sistema produttivo.

Si è lavorato a misure sociali di sostegno per i più bisognosi in forme diverse e per cercare di raggiungere tutti tanto attraverso buoni alimentari, che pacchi alimentari, che bonus e sussidi per sostenere l’economia domestica e la vita quotidiana di molte famiglie. Sul nostro sistema economico per il quale tanto in questi anni abbiamo cercato di fare e che ha visto inesorabile la crescita costante ed inarrestabile di nuove attività sorte sul territorio, abbiamo cercato di compiere uno sforzo straordinario e tanto altro cercheremo di fare ancora.

Molti sono stati gli interventi: dai contributi a fondo perduto, al sostegno nell’accesso al credito, fino a sgravi e sospensioni vere e proprie di imposte e tributi. Faremo di tutto per portare tutte le nostre attività al sicuro ed oltre questa terribile tempesta e nel consiglio dello scorso 29 dicembre abbiamo dato il via ad un nuovo pacchetto di misure che prenderà il via a brevissimo.

Non si può tracciare un bilancio di questo 2020 senza tenere a mente la forza con cui siamo stati travolti da questa tempesta; nonostante ciò la macchina comunale ha triplicato gli sforzi per gestire le emergenze, sanitaria che è ancora in corso e naturale con l’alluvione, ma anche per portare avanti i numerosi obiettivi che ci si era prefissati. Perciò va un grazie, di cuore, alle donne ed agli uomini del comune di Montieri.

Essere intervenuti con progetti sostanziali e riqualificanti in profondità sui nostri edifici scolastici negli anni passati ci ha consentito di riprendere senza particolari problematiche, senza la necessità di interventi o di investimenti dell’ultim’ora e soprattutto garantendo, fino a questo momento, la scuola in presenza con continuità in ogni ordine e grado. Aspetto per noi di rilevante importanza ed essenziale per i ragazzi e per le loro famiglie.

Abbiamo adottato nel consiglio comunale dello scorso 29 dicembre il piano strutturale che si avvia così al percorso di confronto con il territorio così come previsto dalle norme e come dai noi fortemente voluto. È uno strumento che guarda al futuro attraverso la tutela e la valorizzazione degli aspetti salienti e delle eccellenze del territorio in un’ottica di fortissima disponibilità all’attrazione di nuovi investimenti e residenzialità.

Siamo intervenuti risolvendo problematiche ataviche come quella gravante sulla sp. 5 delle Galleraie e su tutti i nostri centri urbani attraverso progettualità riqualificanti: segnaliamo il completamento del secondo stralcio del centro storico di Gerfalco, opera apprezzata e plaudita da più parti e da molti addetti ai lavori, o la riqualificazione di Via Gramsci in Boccheggiano.

Siamo arrivati al completamento della prima fase dei lavori sul teatro di Boccheggiano pronti, nei prossimi mesi, a partire con i restanti che riguarderanno l’esterno e gli spazi adiacenti. Abbiamo effettuato un primo intervento di valorizzazione sull’importantissimo sito della Canonica di San Niccolò e nelle prossime settimane inizieranno i lavori di riqualificazione dell’esterno della sala polivalente di Montieri e di riqualificazione del parco di Campo al Pera con la creazione di una Greenway ciclabile e pedonale. Il comune di Montieri è car e bike friendly.

Si è riqualificato la strada comunale del cimitero di Travale e a breve nella frazione verrà installata la casa dell’acqua.

Da alcune settimane ha avuto inizio, poi, la riqualificazione energetica e sismica del palazzo comunale. Si è concluso la riorganizzazione dell’archivio comunale storico e corrente con una digitalizzazione importante del materiale ivi contenuto. Montieri continua a registrare trand in forte crescita del settore immobiliare e di quello edilizio grazie al grande lavoro di questi anni che anche in questo abbiamo mantenuto e sostenuto con contributi importanti in termini economici e di marketing territoriale.

Nei nostri borghi hanno trovato spazio, poi, opere d’arte che sono andate ad arricchire ed a rigenerare luoghi ed aree pubbliche e ad omaggiare, nella maggior parte dei casi, la storia di questi luoghi ed i suoi personaggi migliori. Non possiamo non menzionare il lavoro delle nostre squadre manutentrici che ha portato alla realizzazione di molti lavori che contribuiscono alla cura dei nostri paesi. Sono stati riqualificati ed arricchiti i nostri parchi giochi e si è completato una mappatura importante del territorio attraverso postazioni di videosorveglianza. Confermiamo il nostro primato provinciale in termini di percentuali di raccolta differenziata, sinonimo di una rivoluzione culturale ormai compiuta.

È stato anche l’anno della riserva naturale di Cornate e Fosini, concluso con la presentazione della serie ” I canti della terra” che ha avuto riverberi nazionali ed internazionali. Stiamo lavorando per rispondere a numerosi bandi di finanziamento e tra pochi giorni andremo ad approvare il bilancio di previsione che, ineluttabilmente porterà con sé le scorie del periodo che stiamo vivendo ma che guarderà al futuro lasciando, per il settimo anno consecutivamente, inalterata la pressione fiscale e tributaria a tutti i livelli e proponendo investimenti e progettualità importanti che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Il 2021, altresì, potrà essere l’anno di avvio delle operazioni di recupero e di rilancio dell’area industriale di Campiano che hanno subito ritardi e rallentamenti a causa della pandemia” conclude il primo cittadino.