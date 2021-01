Una vittoria e una sconfitta per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto

GROSSETO – Una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto nella prima giornata di campionato del 2021. Gli Under 15 di Marco Ciupi hanno travolto il CGC Viareggio dell’ex Massimo Mariotti (16-0), al termine di un incontro che non ha mai avuto storia per la chiara superiorità dei biancorossi targati Cieloverde. Trascinati da un inarrestabile Tommaso Giusti (autore di sette reti), i padroni di casa hanno messo subito in chiaro le cose, riuscendo a mantenere la porta inviolata, nonostante un rigore e due punizioni di prima a favore dei versiliesi.

Nel giro di un minuto e mezzo (tra il 3’37 e il 5’02) i biancorossi si sono portati sul 2-0 con le reti di Tommaso Giusti e Francesco Masetti. E’ stato però solo l’inizio di un monologo biancorosso. Il Cieloverde, trascinato da Giusti, Masetti e Montomoli, è andato al riposo con un 10-0 che non lascia dubbi sul dominio dei padroni di casa. Il Viareggio, sul 4-0, a metà tempo, ha fallito un rigore con Larini. Lo stesso Larini ad inizio ripresa, dopo l’11-0 firmato Giusti, ha sbagliato anche una punizione di prima. Il Circolo Pattinatori, che ha ottenuto la prima vittoria stagionale, ha proseguito la sua marcia arrivando a quota sedici.

Netto stop per gli Under 13, che si sono misurati con il Sarzana, il quintetto più forte della Toscana. I ragazzi di Pablo Saavedra, che hanno disputato un buon secondo tempo, non sono inizialmente riusciti a mettere un freno ai rossoneri liguri che dopo cinque minuti di gioco fanno messo a segno la bellezza di dieci reti. Gli ospiti, guidati dall’ex Follonica Alessandro Bertolucci, sono arrivati fino al 13-0, prima della segnatura di Francesco Masetti. Vanello, miglior realizzatore del match con sette centri, ha fissato il 14-1 con il quale si è conclusa la prima frazione. Nella ripresa i grossetani hanno un po’ aumentato i giri, ma senza riuscire a raddrizzare la gara (foto di Mimmo Casaburi).

Under 13, Bora Bora C.P. Grosseto-Gruppo Gamma Sarzana 2-21

BORA BORA GROSSETO: Croci; Turbanti, Nicholas Balducci, Leonardo Balducci, Dervishi (1), Francesco Masetti (1), Convertiti Mann. All. Pablo Saavedra.

SARZANA: Baudinelli, Cristian Grossi; Tonelli (4), Vanello (7), Fabbi (1), Cioffi (3), Andreani (2), Farina (3), Manuel Grossi (1). All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

Under 15, Cieloverde Grosseto-CGC Viareggio 16-0

CIELOVERDE GROSSETO: Vittoria Masetti; Dervishi (1), Francesco Masetti (4), Giusti (7), Montomoli (4), Burroni, Leonardo Balducci. All. Marco Ciupi.

CGC VIAREGGIO: Masala, Casano; Larini, Antonini, Di Betta, Belluomini, Cozzani, Barsotti, Puccinelli. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.