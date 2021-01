Sei maremmano se dici: “Sei peggio del ciuco del pentolaio!”

GROSSETO – Avete presente quelli che so’ tutti un lamento? “Mi dole di qua; mi fa male di là… ihioiha….ohimmena…”

Un po’ sarà senz’altro vero, ma in alcuno casi c’è anche chi ci marcia, nel senso che basta gli faccia male un’unghia, che pare tutti i malanni l’abbia lui…

Bene, c’è un modo di dire maremmano fatto apposta per smontare i lamentosi in servizio permanente effettivo: “oh che sei peggio del ciuco del pentolaio?!” Come a dire che….l’hai tutte te!

C’è poi una variante che mi hanno suggerito giorni fa: “sei peggio della buricca di Ciolle, che ha cento vitareschi nella coda!”

Scegliete voi.