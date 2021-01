Raffica di furti «Sono entrati di notte, con un forellino nella finestra, mentre dormivamo»

GROSSETO – La tecnica del trapano, un forellino nella finestra per aprirla, e poi hanno agito indisturbati, aggirandosi nella notte tra le stanze della casa nonostante i proprietari dormissero.

Il furto è avvenuto prima di Natale, come racconta la vittima proprietaria della casa. «Ho letto l’articolo sul furto in zona Oliveto, e volevo segnalare che anche in casa nostra (zona Stadio viale Caravaggio secondo piano) è successa la stessa cosa».

«Sono entrati mentre dormivamo (io, mio marito e i miei due figli) attraverso un foro fatto nella porta finestra della terrazzato. La mattina al risveglio mancavano i soldi nel portafoglio, la borsa era spostata ma era tutto in ordine, nel senso che non c’erano apparenti segni di scasso. Infatti non trovavamo in spiegazione per la scomparsa dei soldi (circa 100 euro che erano destinati ai regali di Natale)» racconta la proprietaria.

«Abbiamo capito cosa era successo solo qualche giorno dopo, perché la tenda della finestra copriva alla perfezione il foro. Al pensiero che sono entrati di notte, mentre dormivamo, senza che ce ne accorgessimo, rabbrividisco. Essere toccati nella propria intimità casalinga rende la casa non più quell’ambiente sicuro dove ci rifugiavamo».