Raccolta firme di cittadini e commercianti: «Riportate i servizi sanitari nel paese»

GAVORRANO – Una raccolta firme per far riaprire i servizi sanitari del distretto del capoluogo. Nata in modo spontanea tra cittadini e commercianti, gli abitanti di Gavorrano chiedono al sindaco, attraverso una raccolta firme, che siano ripristinati i servizi sanitari dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. I prelievi e il ritiro dei referti da ormai molti mesi si svolgono a Bagno di Gavorrano, un disagio logistico per i pazienti del capoluogo che spesso sono persone anziane non automunite. In una lettera indirizzata al sindaco Andrea Biondi, i cittadini chiedono la riapertura e il potenziamento del distretto.

«A seguito dell’emergenza Covid-19 – scrivono – il Distretto Sanitario di Gavorrano da diversi mesi è stato chiuso, rimanendo aperto solo come postazione per i medici di famiglia e per i vaccini. Ciò ha creato notevoli disagi non solo per il paese di Gavorrano, ma per tutto il Comune, poiché tutti gli abitanti, anche solo per eseguire i prelievi del sangue, sono stati costretti ad ore di fila all’aperto nella frazione Bagno di Gavorrano, diventato unico punto di riferimento per tutto il territorio comunale, dando luogo inevitabilmente ad assembramenti proprio in opposizione alle norme anticontagio«.

«Questo “spostamento” – spiegano – ha comportato inoltre l’allungamento dei tempi di attesa per esami e referti, creando così un grave disservizio.

Tutto ciò è apparso sotto ogni punto di vista inopportuno ed immotivato, spingendo a ritenere che l’attuale emergenza sanitaria abbia costituito in realtà un espediente per procedere alla chiusura definitiva del Distretto Sanitario di Gavorrano.

Evidente che le conseguenze di tutto ciò sarebbero pesanti sia per il paese di Gavorrano, ormai già fortemente penalizzato da precedenti chiusure e depotenziamenti di servizi pubblici, sia per gli stessi abitanti, persone prevalentemente anziane con maggiore difficoltà a muoversi in maniera autonoma, costrette a sposarsi per usufruire altrove di quei servizi».

«La raccolta di firme che presentiamo è stata promossa fin dal trascorso mese di ottobre in maniera spontanea da popolazione ed esercenti di commercio del paese di Gavorrano Nei giorni scorsi abbiamo appreso con compiacimento della ripresa dei servizi dei prelievi presso il Distretto di Gavorrano. Di questo intendiamo perciò ringraziare vivamente, ritenendo sia frutto del suo impegno a tutela della cittadinanza amministrata».

«A fronte di tutto quanto sopra esposto – concludono -, chiediamo che il Distretto Sanitario di Gavorrano riprenda il regolare svolgimento delle sue funzioni nel nostro paese, con il conseguente ripristino e potenziamento anche di tutte le attività assistenziali svolte antecedentemente alla chiusura».