Quadriennio da incorniciare per il Judo Grosseto fra medaglie e titoli personali

GROSSETO – Si è chiuso un quadriennio sportivo ad alti livelli per il Judo Grosseto, attualmente la prima società della Toscana e la venticinquesima in Italia. “Grazie all’impegno costante dello staff tecnico degli atleti e dei genitori – ha diramato la società – siamo riusciti ad ottenere importanti risultati pur essendo un piccolo Club con un numeri molto inferiori rispetto ad altre società d’Italia. Questi i risultati del quadriennio 2017- 2020: ai campionati italiani di classe due ori, sei argenti e sei bronzi. Ai campionati italiani a squadre due agenti e tre bronzi. Nelle gare europee invece, tremori, cinque argenti e ben otto bronzi. Nel 2017, il premio all’atleta del Judo Grosseto ai Mondiali di Zagabria e l’anno dopo quello di atleta del Judo Grosseto ai Campionati Europei in Bulgaria. Grazie alla grande famiglia del Judo Grosseto”.