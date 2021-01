Maltempo, attivato il servizio di piena sul fiume Ombrone: monitoraggio del Consorzio di Bonifica

GROSSETO – Continua a piovere in Maremma e l’aumento del livello del fiume Ombrone ha portato, nella serata di sabato 2 gennaio, all’attivazione del servizio di piena. Si intensifica, quindi, il monitoraggio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che già dalle prime ore di Capodanno è impegnato con i suoi uomini su tutti i corsi d’acqua del reticolo per poter intervenire prontamente su eventuali criticità.

L’Ombrone ha raggiunto i 3,50 metri di livello al Berrettino: è il secondo livello di piena (il primo si attiva quando il fiume tocca i 2 metri e mezzo all’idrometro di Sasso d’Ombrone). La situazione non desta al momento preoccupazione, anche perché le precipitazioni nella giornata odierna dovrebbero diminuire in intensità. La vigilanza è comunque costante da parte delle squadre di Cb6, come del resto sugli altri corsi d’acqua del reticolo che stanno smaltendo bene le abbondanti precipitazioni cadute negli ultimi giorni. L’ondata di maltempo dovrebbe protrarsi fino a metà della prossima settimana.