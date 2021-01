Coronavirus, in Italia 347 morti e 14.245 casi. Il tasso di positività si abbassa, ma i ricoveri aumentano

GROSSETO – Sono 14.245 i nuovi casi di Coronavirus, quelli comunicati al Ministero della Salute nella giornata di domenica 3 gennaio, in Italia. I casi sono in aumento rispetto ai 11.831 di ieri (2.155.446 dall’inizio dell’epidemia).

Calano invece i morti: 347 quelli registrati, ieri erano 364. Chiaro aumento, invece, per i tamponi: sono 102.974, contro 67.174 di ieri. Il rapporto positivi-tamponi scende al 13,8 per cento.

Gli attualmente positivi sono quindi 576.214, per la prima volta in calo (-848) dopo diversi giorni di incremento. I dimessi/guariti odierni sono 14.746 per un totale di 1.503.900.

Non ci sono buone notizie dagli ospedali. Sono 2.553 invece le persone ricoverate in terapia intensiva, 14 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 23.075, 127 in più.