Coronavirus, 5 nuovi casi in Maremma. Due persone in meno ricoverate in ospedale

GROSSETO – Resta basso il numero di casi in provincia di Grosseto. Sono 5 i nuovi contagiati, registrati nel bollettino della Asl Toscana Sud Est che va dalle 14 di sabato alle 14 di domenica. Sono stati effettuati 369 tamponi. Due dei nuovi casi sono a Grosseto, uno a Gavorrano, uno a Massa Marittima e uno a Orbetello.

Le persone positive in carico sono 340. Si registrano 1 guarigione e nessun decesso. In ospedale ci sono 25 persone ricoverate, due in meno; sempre 8 i pazienti in terapia intensiva.

Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 74 unità, di cui 5 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 369 tamponi.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 74 Provincia di Arezzo 36 Provincia di Siena 33 Provincia di Grosseto 5 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 6 10 8 6 4 2 Grosseto 1 – 3 0 1 – Siena 10 7 5 7 3 1 Totale ASL TSE 17 17 16 13 8 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 27 dic Lunedì 28 dic Martedì 29 dic Mercoledì 30 dic Giovedì 31 dic Venerdì 2 gen Sabato 2 gen Domenica 3 gen Arezzo 41 11 36 60 49 20 69 36 Siena 36 18 35 44 20 47 74 33 Grosseto 9 2 19 10 14 1 21 5 Totale Asl Tse 86 31 90 114 83 69 164 74

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Gavorrano 1 Grosseto 2 Massa Marittima 1 Orbetello 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 58 TI San Donato Arezzo 14 Degenza Covid Misericordia Grosseto 25 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 698 Provincia di Siena 528 Provincia di Grosseto 369

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 723 Provincia di Siena 573 Provincia di Grosseto 340

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 537 Provincia di Siena 444 Provincia di Grosseto 233

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1566 Provincia di Siena 1531 Provincia di Grosseto 513

Guariti Provincia di Arezzo 16 Provincia di Siena 12 Provincia di Grosseto 1