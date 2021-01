Bandiere a mezz’asta per Roberto: lutto in città

FOLLONICA – Città in lutto per la prematura scomparsa di Roberto Furiassi, poliziotto e volontario della Croce Rossa. Roberto aveva 55 anni ed è morto all’ospedale di Siena.

La Croce Rossa del comitato locale in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, ha esposto le proprie bandiere a mezz’asta e diffuso un messaggio sui social network: «La scomparsa di un volontario è sempre una perdita dolorosa per tutti noi. Con grande tristezza facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Roberto Furiassi, una grande persona e un grande amico per tutti noi».

Su Instagram anche il figlio Lorenzo ha voluto condividere il proprio dolore per la grande perdita con una foto che lo ritrae da piccolo e la didascalia «Voglio ricordarti così, questo sarà il viaggio più lungo della tua vita, sarai forte anche lassù ne sono sicuro. Ciao babbo».

La salma di Roberto sarà trasferita a Follonica nella giornata di domani.