Anticipo di campionato per la Blue Factor, al Casa Mora arriva il Roller Matera

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ un anticipo di campionato, stasera alle 20,45 al Casa Mora, il primo impegno del nuovo anno della Blue Factor Castiglione. La società biancoceleste ha accettato infatti la richiesta da parte del Roller Matera di giocare la gara della sesta giornata di serie A del girone B.

Proprio i lucani hanno infatti giocato domenica a Sarzana la gara del 10° turno, e appunto per limitare le trasferte e i costi, hanno chiesto e ottenuto di scendere in pista anche per la partita a Castiglione, che originariamente si doveva disputare da calendario il prossimo 20 gennaio. Il Roller Matera è allenato da Paolo Cotrufo ed è una squadra composta da veterani e giovani interessanti. Su tutti l’eterno Valerio Antezza, 42 anni, tornato prima di Natale a disposizione, e poi Alejandro Vargas attaccante argentino di Mendoza, 26 anni, già in gol 14 volte, senza dimenticarsi del portiere Joseph El Haouzi, e Giovanni Antezza (15 gol), Giuseppe Giudice, e la signorina Pamela Lapolla 25enne di belle speranze, oltre all’altro veterano Jonhatan Cellura, 35 anni.

Nel Castiglione non ci dovrebbero essere problemi di formazione, anche se Gigi Brunelli durante un allenamento ha subito un colpo al volto e potrebbe giocare con una mascherina protettiva. La gara sarà visibile in diretta sul canale della Fisr. Arbitra Daniele Moretti di Follonica.