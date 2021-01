Ritorno all’agonismo per le giovanili del Circolo Pattinatori, ecco le loro avversarie

GROSSETO – Riprendono domenica i campionati giovanili di hockey con il Circolo Pattinatori Grosseto che scende sulla pista di via Mercurio con due formazioni. Alle 12 l’Under 13 targata Bora Bora disputa la terza gara stagionale contro il Gruppo Gamma Sarzana. I ragazzini di Pablo Saavedra prima della sospensione sono stati battuti dal Viareggio Hockey, ma lo scorso 13 dicembre si sono riscattati contro il Siena Hockey (9-2).

Alle 15, invece. il Cieloverde Under 15 si misura con il Cgc Viareggio. Per il quintetto allenato da Marco Ciupi è la seconda uscita dell’anno dopo la sconfitta del 17 ottobre a Sarzana.

Dopo la rinuncia degli Under 17, gli Under 11 di Stefano Paghi, dopo l’annullamento della Coppa Italia, debutteranno in campionato domenica 10 sulla pista del Forte Versilia Roller.