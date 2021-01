Nominati i componenti della Commissione Pari opportunità: ecco chi sono

SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino ha nominato i componenti della commissione Pari opportunità: oltre al sindaco Francesca Travison e all’assessore di riferimento, Silvia Travison, sono stati eletti dall’assemblea l’assessore alla Cultura Michele Bianchi e il consigliere di minoranza Roberto Maestrini (Pensiamo Scarlino).

Per quanto riguarda invece i componenti esterni sono state nominate Flora Iole Poli e Marzia Berretti della Croce Rossa di Scarlino e Linda Martinelli del club Soroptimist, sezione di Follonica e Colline Metallifere.

La presidenza, fino all’elezione interna, è affidata al sindaco Travison. «L’’istituzione della commissione Pari opportunità è fondamentale per il nostro territorio – spiega l’assessore Travison –. Come amministrazione abbiamo l’obbligo di occuparci della crescita sociale della nostra comunità utilizzando tutte le forme possibili per connettere i cittadini attraverso una rete di attività. Vogliamo mettere in campo le azioni necessarie per riportare al centro dell’attenzione valori come la condivisione, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme. Intendiamo dare spazio all’associazionismo, a chi ha voglia di costruire e di spendersi per la comunità: la nostra Amministrazione sarà sempre il facilitatore di tutti quei processi virtuosi tesi a ricostruire un tessuto connettivo. E la commissione Pari opportunità si inserisce in questo processo di recupero attraverso temi come la parità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale e il contrasto alle discriminazioni per età e stato di salute».