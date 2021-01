Maltempo, fiume Elsa in piena: chiusi la strada di Piano di Cirignano e il passo del Molino Onteo

MANCIANO – Aggiornamento ore 14.13 – L’ufficio di Protezione civile del Comune di Manciano sta monitorando in queste ore caratterizzate dal maltempo, la situazione delle strade comunali secondarie. A causa della forte perturbazione e della piena del fiume Elsa, viene chiusa dagli operai del Comune anche il passo del Molino Onteo. Stamattina sabato 2 gennaio, il Comune ha ordinato anche la chiusura della strada con attraversamento a scivolo presso Piano di Cirignano, sempre a causa del fiume Elsa in piena. Nel pomeriggio di oggi, l’ufficio Protezione civile del Comune monitorerà le condizioni di tutte le strade comunali.

News ore 12.35 – L’ufficio di Protezione civile del Comune di Manciano ha attivato la fase di monitoraggio del territorio colpito dal maltempo, dove la pioggia sta cadendo già da diverse ore.

A causa della forte perturbazione, viene chiusa dagli operai del Comune la strada con attraversamento a scivolo presso Piano di Cirignano, dove al momento il fiume Elsa è in piena.

In queste ore sono state monitorate anche le vie comunali secondarie con attraversamenti a scivolo sempre sul torrente Elsa ma, in questi altri casi, non si segnalano criticità alla viabilità.