Ladro-acrobata tenta di entrare in casa con il trapano: messo in fuga dal proprietario

GROSSETO – Si è arrampicato al secondo piano di una palazzina nella zona dell’Oliveto, a Grosseto, per tentare di entrare in una casa che avrebbe poi ripulito. Ha usato come “fune” il tubo del metano. Il tentato furto è avvenuto il 30 dicembre, alle 2.47 del mattino.

Il proprietario, però, sentendo alcuni rumori provenienti dal proprio terrazzo, si è avvicinato ed ha avvistato un’ombra che, con il trapano, tentava di bucare la persiana.

L’uomo ha iniziato a gridare mettendo in fuga il malvivente che a rotta di colllo è ridisceso da dove era salito. Anche se c’era un impianto di allarme la cosa non ha evidentemente scoraggiato il ladro nel tentativo di scasso. Già qualche anno fa la stessa palazzina era stata “visitata” dai ladri nelle festività pasquali.