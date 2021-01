La piccola Alesia non ce l’ha fatta: il ricordo delle sue maestre «Ha lottato come una leonessa»

GROSSETO – È morta la scorsa notte, all’età di undici anni, dopo aver lottato per anni contro la malattia terribile che l’aveva colpita. Alesia se ne è andata lasciando un vuoto enorme, «e un tesoro prezioso da custodire e condividere» raccontano le sue maestre della scuola elementare di via Monte Bianco, dove la piccola ha trascorso quattro anni. Era arrivata in seconda elementare ed era già ammalata. Lo scorso anno ha lasciato la quinta per iscriversi alla scuola media. Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate, tanto che questa notte è deceduta.

Le insegnanti e gli alunni della scuola primaria di via Montebianco «vogliono ricordare un’alunna straordinaria che ha lasciato questo mondo dopo tanta sofferenza. La nostra Alesia ci ha regalato bellissimi flash di vita. Nonostante la malattia l’avesse colpita ci ha regalato ogni giorno che ha passato con noi momenti in cui ci ha insegnato che cosa conta veramente nella vita: ogni attimo va vissuto, ogni istante va apprezzato perché in essi c’è la riconoscenza di un dono bellissimo che c’è stato dato da Qualcuno più grande di noi».

«Oggi non ci facciamo domande del perché o del come certe malattie possano colpire anche i bambini ma vogliamo ricordare i sorrisi, la forza che la nostra “leonessa” ci ha lasciato come un tesoro prezioso da custodire e condividere con chi ci è accanto. Ciao Alesia resterai per sempre come un sigillo nel nostro cuore, noi ti vogliamo bene».