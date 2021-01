Il sito AmiataNeve è di nuovo online: un nuovo look e più informazioni dalla montagna

AMIATA – Dopo l’accordo del 28 dicembre scorso tra amministrazioni locali, Società degli Impianti di Risalita ed Il Consorzio Amiata Insieme, il sito AmiataNeve è di nuovo on line.

“Il 2020 è stato l’anno del Coronavirus – scrivono, in una nota, da Amiata Neve -. È stato l’anno in cui abbiamo imparato che la vita è fragile e la libertà ci può essere portata via in un batter d’occhio. Abbiamo imparato che le cose come darsi la mano, abbracciarsi, incontrarsi, andare a cena con gli amici, non sono così scontate, ma sono diventate un “desiderio” e una “speranza” di tornare a riviverle prima possibile.

Il 2020 è l’anno in cui, noi “montanari dell’Amiata”, ci ricorderemo delle vacanze di natale con le maggiori precipitazioni nevose degli ultimi quindici anni e “tristemente” ricorderemo che eravamo tutti, (maledetto Covid), con le nostre aziende chiuse e le nostre attività ferme e tutti a casa.

Indubbiamente, oltre al danno anche la beffa e che beffa. Un metro di neve in vetta e 40/50 centimetri ai prati. Nevicate record in questi giorni di vacanze.

Il paesaggio dell’ultima notte dell’anno è stato magico: tanta neve, la luna piena che illuminava i boschi, le piste, i prati e con il bianco in terra risplendeva tutto di una luce magica da cartolina di natale e qualche capriolo, volpe e cinghiale che solitari attraversavano la strada e nemmeno una luce dalle strutture ricettive ed attività, neanche una persona, un’auto, tutto deserto.

Paesaggio dell’ultimo giorno dell’anno peggiore e più drammatico dal dopo guerra ad oggi: magico, triste e desolante allo stesso tempo.

Sappiamo bene che la situazione economica di tante aziende, attività e professionisti come i maestri, gli alberghi, i ristoranti, i noleggi, sia una situazione pesante e che sia difficile andare avanti, ma cerchiamo, insieme, di tenere duro e speriamo che il 2021 vada un po’ meglio e ci aiuti a ripartire.

Importante sarà la forza del gruppo, la coesione tra di noi, perché solo insieme potremo avere la possibilità di ripartire.

Per il ritorno online del nostro portale complimenti e grazie, innanzi tutto, a Stefano Pintus che, con il poco che avevano in mano, in poche ore, con l’aiuto di Emiliano Pinzi, Francesco Bisconti, Daniele Coppi, Elisabetta Giovani, Marco Conti e Silvia Landi che hanno fornito idee, fotografie e dati, è riuscito a dargli un nuovo look e metterlo on line. Veramente un ottimo lavoro.

Un grazie particolare a Francesco Bisconti che è stato il “padre” e l’anima del sito negli ultimi quindici anni.

Grazie alle amministrazioni locali nelle persone dei sindaci: Fabrizio Tondi di Abbadia San Salvatore, Michele Bartalini di Castel del piano, e di Daniele Rossi di Seggiano, che hanno sollecitato, desiderato e voluto fortemente una soluzione che, partendo da AmiataNeve e dall’importanza di comunicare dati della stazione invernale Amiata agli utenti, avesse un nuovo look, dall’aspetto ed uso istituzionale e che oltre a dare informazioni sullo stato della neve, impianti aperti o chiusi, potesse dare immediatezza di immagini e eventi della nostra stazione.

E qui un grazie particolare al sindaco Tondi che era ed è talmente convinto dell’uso istituzionale di queste informazioni da farne un caso e che ha convocato più riunioni per arrivare alla soluzione che soddisfacesse tutti.

Grazie poi alle Società degli Impianti AIS S,r.l. ed ISA S.r.l. che hanno contribuito economicamente e hanno fatto da promoter a tutta l’operazione.

A parere di tutti il nuovo “vestito” del sito AmiataNeve è veramente accattivante e rispecchia in pieno la nostra volontà di “trasferire” ai nostri giovani che si stanno impegnando, nei vari ruoli di loro competenza, nella nostra montagna: bikers, operatori, maestri, guide, etc. etc. con risultati eccezionali e con la spinta della loro passione e della nostra esperienza stanno rinnovando il sapore della lotta e della progettazione per il bene comune e rinnovano in tuti noi lo stimolo del voler darsi da fare per “cambiare le cose” e creare un’opportunità per le nuove generazioni affinché si freni lo spopolamento dei nostri borghi e della nostra montagna”.

“Poche parole, in una giornata che ci avvolge ancora in un clima di tristezza e che va a concludere un 2020 che sembra suggerire qualcosa di se al 2021 – scrive, in una nota, Marco Conti, responsabile di Amiata News -. Molto dipenderà da noi, dai nostri comportamenti, atteggiamenti e scelte. Soprattutto alle nostre rinunce a favore della collettività. Per questo il mio augurio a te, a tutti gli operatori, imprenditori e amministratori pubblici il mio ringraziamento per la fiducia riposta verso la mia persona. Insieme dovremo usare sempre più il verbo alla prima persona plurale, preferendo il “noi” al posto dello “io”, del “lui” o del “loro”. Sembra una piccola cosa ma rimane fondamento possibile di una storia che non è nuova ma che si rinnova grazie a tutti. Buona fine e buon principio. Il nostro”.