Coronavirus: il Covid uccide altre due persone. Oggi in Maremma ci sono 21 nuovi positivi

GROSSETO – Aggiornamento ore 18:37 – Rispetto ai dati di oggi c’è stato un aggiornamento proprio in questi minuti. La Asl ha comunicato che il 28 dicembre sono morte due persone che erano ricoverate nel reparto Covid dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Si tratta di due uomini, uno di 90 anni e uno di 95 anni. I decessi sono stati registrati il 28 dicembre scorso, ma sono stati comunicati soltanto oggi.

News 17:22 – Tornano a crescere i nuovi casi in Maremma. Dopo la giornata di ieri, in cui si registravo un solo nuovo positivo, nelle ultime 24 ore i nuovi casi salgono a 21. Di questi, otto sono registrati nel Comune di Grosseto e sei in quello di Orbetello.

185 i tamponi effettuati (ieri 384). Le persone positive in carico sono 346 (ieri 339).

Nelle ultime 24 ore in Provincia di Grosseto si registrano otto guarigioni (ieri 17) e nessun decesso (come ieri).

I ricoveri all’ospedale Misericordia di Grosseto sono 35 (c’è un ricovero in più rispetto a ieri). Otto di questi si trovano nel reparto di Terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 166 Provincia di Arezzo 69 Provincia di Siena 74 Provincia di Grosseto 21 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0 – 18 19 – 34 35 – 49 50 – 64 65 – 79 over 80 Arezzo 14 11 10 17 9 8 Grosseto 2 5 2 6 5 1 Siena 11 12 21 15 12 3 Totale ASL TSE 27 28 33 38 26 12

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 26 dic Domenica 27 dic Lunedì 28 dic Martedì 29 dic Mercoledì 30 dic Giovedì 31 dic Venerdì 2 gen Sabato 2 gen Arezzo 21 41 11 36 60 49 20 69 Siena 29 36 18 35 44 20 47 74 Grosseto 10 9 2 19 10 14 1 21 Totale Asl Tse 60 86 31 90 114 83 69 164

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Follonica 1 Grosseto 8 Isola Del Giglio 1 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 3 Orbetello 6

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 57 TI San Donato Arezzo 12 Degenza Covid Misericordia Grosseto 27 TI Misericordia Grosseto 8

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 259 Provincia di Siena 247 Provincia di Grosseto 185

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 717 Provincia di Siena 555 Provincia di Grosseto 346

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 536 Provincia di Siena 426 Provincia di Grosseto 236

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1580 Provincia di Siena 1554 Provincia di Grosseto 545

Guariti Provincia di Arezzo 4 Provincia di Siena 26 Provincia di Grosseto 8